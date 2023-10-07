ChatGPT тепер може зачитувати відповіді вголос





Про це повідомляє



ChatGPT «навчили» озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. При цьому чат-бот автоматично визначає мову тексту, який читає.



У вересні минулого року ChatGPT запустив функцію голосового запиту.



У поєднанні з новою функцією чат-бот тепер можна зробити повністю голосовим.



Нагадаємо, ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Функція «Читання вголос» вже доступна як у вебверсії ChatGPT, так і в застосунках для iOS та Android.Про це повідомляє Тhe verge ChatGPT «навчили» озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. При цьому чат-бот автоматично визначає мову тексту, який читає.У вересні минулого року ChatGPT запустив функцію голосового запиту.У поєднанні з новою функцією чат-бот тепер можна зробити повністю голосовим.Нагадаємо,, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів.

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