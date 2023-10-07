ChatGPT тепер може зачитувати відповіді вголос
Сьогодні, 12:33
Функція «Читання вголос» вже доступна як у вебверсії ChatGPT, так і в застосунках для iOS та Android.
Про це повідомляє Тhe verge.
ChatGPT «навчили» озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. При цьому чат-бот автоматично визначає мову тексту, який читає.
У вересні минулого року ChatGPT запустив функцію голосового запиту.
У поєднанні з новою функцією чат-бот тепер можна зробити повністю голосовим.
Нагадаємо, ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів.
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Про це повідомляє Тhe verge.
ChatGPT «навчили» озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. При цьому чат-бот автоматично визначає мову тексту, який читає.
У вересні минулого року ChatGPT запустив функцію голосового запиту.
У поєднанні з новою функцією чат-бот тепер можна зробити повністю голосовим.
Нагадаємо, ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів.
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