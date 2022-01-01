29 вересня на Волині: гортаючи календар

Віта Сахнік (на фото).



Особисте свято також сьогодні відзначає Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Середньовічної культури у Луцьку.



За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.



Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.



29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру.



У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.



29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні святкує День народження журналістка Каналу соціальних новин "Перший"(на фото).Особисте свято також сьогодні відзначає, боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Середньовічної культури у Луцьку.За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру.У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».

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