29 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкує День народження журналістка Каналу соціальних новин "Перший" Віта Сахнік (на фото).
Особисте свято також сьогодні відзначає Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Середньовічної культури у Луцьку.
За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.
29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».
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Особисте свято також сьогодні відзначає Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Середньовічної культури у Луцьку.
За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.
29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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