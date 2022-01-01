29 вересня на Волині: гортаючи календар

29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує День народження журналістка Каналу соціальних новин "Перший" Віта Сахнік (на фото).

Особисте свято також сьогодні відзначає Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Середньовічної культури у Луцьку.

За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.

Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.

29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.

29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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