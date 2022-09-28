США надасть Україні ще 18 HIMARS та системи для боротьби з безпілотниками

США надасть Україні ще 18 HIMARS та системи для боротьби з безпілотниками
Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять також 12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Також у пакеті передбачене фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів, а також обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування та навчання.

Нагадаємо, про наміри США виділити Україні 1,1 мільярда доларів військової допомоги стало відомо напередодні.

На початку вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Загалом Сполучені Штати надали понад 16 мільярдів доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

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Теги: Україна, США, війна, HIMARS
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