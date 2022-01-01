На Волині згоріли два автобуси. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



28 вересня о 17:30 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ міста Володимир поступило повідомлення про пожежу в Оваднівській громаді - в селі Білин на вул. Лісній горить гаражна будівля розміром 15х30 м.



На допомогу вогнеборцям княжого міста прибули підрозділи 5 ДПРЧ міста Нововолинська та 17 ДПРЧ смт Іваничі, команда місцевоі пожежної охорони міста Устилуг.



На насіння подано чотири потужні водяні стволи.

Пожежу ліквідували о 18:53.



Як повідомляє видання



Причина встановлюється, постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працівники ДСНС ліквідували пожежу в гаражній будівлі у Оваднівській громаді.Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.28 вересня о 17:30 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ міста Володимир поступило повідомлення про пожежу в Оваднівській громаді - в селі Білин на вул. Лісній горить гаражна будівля розміром 15х30 м.На допомогу вогнеборцям княжого міста прибули підрозділи 5 ДПРЧ міста Нововолинська та 17 ДПРЧ смт Іваничі, команда місцевоі пожежної охорони міста Устилуг.На насіння подано чотири потужні водяні стволи.Пожежу ліквідували о 18:53.Як повідомляє видання БУГ , горіли автобусні бокси. Внаслідок пожежі згоріли два автобуси, та приміщення, де вони знаходилися. Попередньо з людей ніхто не постраждав.Причина встановлюється, постраждалих немає.

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