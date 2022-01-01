На Волині згоріли два автобуси. ФОТО
Сьогодні, 21:35
На Волині працівники ДСНС ліквідували пожежу в гаражній будівлі у Оваднівській громаді.
Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
28 вересня о 17:30 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ міста Володимир поступило повідомлення про пожежу в Оваднівській громаді - в селі Білин на вул. Лісній горить гаражна будівля розміром 15х30 м.
На допомогу вогнеборцям княжого міста прибули підрозділи 5 ДПРЧ міста Нововолинська та 17 ДПРЧ смт Іваничі, команда місцевоі пожежної охорони міста Устилуг.
На насіння подано чотири потужні водяні стволи.
Пожежу ліквідували о 18:53.
Як повідомляє видання БУГ, горіли автобусні бокси. Внаслідок пожежі згоріли два автобуси, та приміщення, де вони знаходилися. Попередньо з людей ніхто не постраждав.
Причина встановлюється, постраждалих немає.
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Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
28 вересня о 17:30 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ міста Володимир поступило повідомлення про пожежу в Оваднівській громаді - в селі Білин на вул. Лісній горить гаражна будівля розміром 15х30 м.
На допомогу вогнеборцям княжого міста прибули підрозділи 5 ДПРЧ міста Нововолинська та 17 ДПРЧ смт Іваничі, команда місцевоі пожежної охорони міста Устилуг.
На насіння подано чотири потужні водяні стволи.
Пожежу ліквідували о 18:53.
Як повідомляє видання БУГ, горіли автобусні бокси. Внаслідок пожежі згоріли два автобуси, та приміщення, де вони знаходилися. Попередньо з людей ніхто не постраждав.
Причина встановлюється, постраждалих немає.
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