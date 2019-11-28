У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ

У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ
У Луцьку перейменують вісім вулиць.

Відповідне рішення сьогодні, 28 вересня, ухвалили депутати під час чергової 35-ї сесії міської ради.

Отож, у Луцьку перейменують вулицю Вільямса на вулицю Городищенську, Гаврилюка - на Святогірську, Казакова - на Бібліотечну, вулицю Лермонтова на вулицю Модринову, Народних Дружинників - на Листопадову, Софії Перовської - на Світанкову, Ковпака — на Крайню, а також вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну та приєднати частину вулиці Мамсурова до вулиці Окружної.

Ці рішення вступають в дію з 1 лютого 2023 року, аби можна було вчасно замінити адреси.

Крім того, депутати міської ради під час сьогоднішнього засідання внесли зміни до рішення Луцької міської ради від 27.04.2022 №31/15 «Про завершення процесу декомунізації з перейменування вулиць міста Луцька та інших населених пунктів Луцької міської територіальної громади».

З першого лютого 2023 року нові назви матимуть ще й такі вулиці: вулиця Боженка буде називатися Виробничою, частина вулиці Говорова матиме нову назву Павла Чубинського, а частина вулиці Нікішева називатиметься Михайла Вербицького.

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Теги: перейменування вулиць, Луцьк
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Коментарі 1
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назвіть авторів цих недолугих назв, які будуть носити луцькі вулиці
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