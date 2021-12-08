Ідентифікували російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля
Сьогодні, 12:26
Упродовж стабілізаційних заходів у звільнених районах Київщини Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох загарбників, які вчиняли воєнні злочини на території регіону.
25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища. Потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва.
Про це інформують в пресслужбі СБУ.
У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.
За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю.
Не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.
Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.
Встановлено, що злочинний наказ стріляти по цивільним віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти.
Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.
У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.
Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
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25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища. Потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва.
Про це інформують в пресслужбі СБУ.
У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.
За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю.
Не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.
Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.
Встановлено, що злочинний наказ стріляти по цивільним віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти.
Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.
У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.
Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
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