Хвиля ковіду наростатиме: у МОЗ дали прогноз

Хвиля ковіду наростатиме: у МОЗ дали прогноз
Захворюваність на COVID-19 в Україні, згідно з прогнозами, ще наростатиме, але з циркуляцією вірусів грипу у середині грудня кількість випадків коронавірусної хвороби має піти на спад.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону у середу, 28 вересня, пише УНН.

"За тими прогнозами, які ми робили спільно з ВООЗ, до кінця вересня і по суті перший тиждень жовтня очікується ще зростання захворюваності, і за минулий тиждень ми спостерігаємо плюс 20 відсотків до зростання захворюваності", - повідомив Кузін.

З його слів, усього за тиждень фіксується в середньому 40-45 тисяч нових випадків інфікування. Він додав, що за минулий тиждень серед захворілих було майже 6 тисяч дітей та тисяча медпрацівників.

"Ця ситуація - вона є прогнозована", - заявив він, уточнивши, що має на увазі календарний початок і підйом захворюваності зокрема.

Кузін повідомив, що 99% зафіксованих випадків припадає на штам "Омікрон", як і в ЄС та в усьому світі.

Він додав, що з 42 тис. ковід-ліжок зайнято близько 7 тисяч, що становить 9%.

Говорячи про вакцинацію, Кузін зокрема вказав, що дозволену недавно другу бустерну дозу зробили близько 31 тисячі українців.

"Зараз є вакцина в наявності, є вакцина Джонсон, є вакцина Пфайзер", - зазначив він, закликавши українців вакцинуватися.

"Скоріш за все, що ми почнемо фіксувати циркуляцію вірусів грипу, починаючи з середини грудня, і зазвичай вже, як ми бачимо, якраз циркуляція вірусів грипу витісняє цю коронавірусну хворобу, і випадки коронавірусної хвороби мають іти на спад. Тож, ми очікуємо саме до цього часу вже поступове спадання рівня захворюваності", - повідомив Кузін.

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Теги: коронавірус, статистика
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