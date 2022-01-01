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Лучани попрощалися ще з двома Героями

Лучани попрощалися ще з двома Героями
Сьогодні, 28 вересня, в кафедральному соборі Святої Трійці мешканці Луцької територіальної громади попрощалися ще з двома Героями, які віддали своє життя у війні із загарбницькою Росією, Анатолієм Панасюком та Олександром Саком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сак Олександр Андрійович (11.03.1993 року народження) загинув 22 вересня у бою в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. На військову службу був призваний 30 березня цього року.
Лучани попрощалися ще з двома Героями

Панасюк Анатолій Павлович (06.01.1964 року народження) загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, Він був призваний на військову службу по мобілізації 05 квітня 2022 року.
Лучани попрощалися ще з двома Героями

По завершенню богослужіння домовини з тілами Героїв під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний гімн.
Лучани попрощалися ще з двома Героями

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!
Лучани попрощалися ще з двома Героями
Лучани попрощалися ще з двома Героями

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк
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