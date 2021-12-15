Трьом чоловікам, які намагалися незаконно виїхати через волинський кордон, оголосили про підозру

Трьом чоловікам, які намагалися незаконно виїхати через волинський кордон, оголосили про підозру
Громадян затримали на українсько-польському кордоні з підробленими документами прикордонники Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

43-річний мешканець Дніпропетровської області та 23-річний житель Кропивницька цими вихідними їхали за кордон через пункт пропуску «Устилуг».

На паспортний контроль чоловіки надали підроблені тимчасові посвідчення військовозобов`язаних та довідки військово-лікарської комісії.

Ще одного правопорушника - 30-річного киянина прикордонники викрили у цьому ж пункті пропуску тижнем раніше. Він також намагався перетнути кордон, скориставшись фальшивими документами.

Оперативниками прикордонного загону проведено попередній розбір та поінформовано компетентні правоохоронні органи. Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування підтверджено, що усі троє намагались виїхати за кордон по «липових» документах. Днями фігурантам оголошено про підозру.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Триває слідство.


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Теги: Волинь, прикордонники, Устилуг
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