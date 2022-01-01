У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон

Інцидент трапився учора, 27 вересня, по проспекту Відродження в обласному центрі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Посеред білого дня невідомий чоловік, під приводом зателефонувати, попросив у 13-річного юнака телефон Xiaomi. Коли дитина надала зловмисникові ґаджет, той втік. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 19 тисяч гривень.Хлопець не розгубився і відразу зателефонував на екстрену лінію поліції 102 та повідомив про пригоду. Із заявою про вчинення грабежу до правоохоронців згодом звернувся батько потерпілого, 42-річний місцевий житель.Співробітники кримінальної поліції практично за гарячими слідами встановили, що злочин скоїв 24-річний житель Луцька. Його зафіксували камери відеоспостреження. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.