У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон
Сьогодні, 15:30
Інцидент трапився учора, 27 вересня, по проспекту Відродження в обласному центрі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Посеред білого дня невідомий чоловік, під приводом зателефонувати, попросив у 13-річного юнака телефон Xiaomi. Коли дитина надала зловмисникові ґаджет, той втік. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 19 тисяч гривень.
Хлопець не розгубився і відразу зателефонував на екстрену лінію поліції 102 та повідомив про пригоду. Із заявою про вчинення грабежу до правоохоронців згодом звернувся батько потерпілого, 42-річний місцевий житель.
Співробітники кримінальної поліції практично за гарячими слідами встановили, що злочин скоїв 24-річний житель Луцька. Його зафіксували камери відеоспостреження. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Посеред білого дня невідомий чоловік, під приводом зателефонувати, попросив у 13-річного юнака телефон Xiaomi. Коли дитина надала зловмисникові ґаджет, той втік. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 19 тисяч гривень.
Хлопець не розгубився і відразу зателефонував на екстрену лінію поліції 102 та повідомив про пригоду. Із заявою про вчинення грабежу до правоохоронців згодом звернувся батько потерпілого, 42-річний місцевий житель.
Співробітники кримінальної поліції практично за гарячими слідами встановили, що злочин скоїв 24-річний житель Луцька. Його зафіксували камери відеоспостреження. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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