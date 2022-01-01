У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон

У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон
Інцидент трапився учора, 27 вересня, по проспекту Відродження в обласному центрі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Посеред білого дня невідомий чоловік, під приводом зателефонувати, попросив у 13-річного юнака телефон Xiaomi. Коли дитина надала зловмисникові ґаджет, той втік. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 19 тисяч гривень.

Хлопець не розгубився і відразу зателефонував на екстрену лінію поліції 102 та повідомив про пригоду. Із заявою про вчинення грабежу до правоохоронців згодом звернувся батько потерпілого, 42-річний місцевий житель.

Співробітники кримінальної поліції практично за гарячими слідами встановили, що злочин скоїв 24-річний житель Луцька. Його зафіксували камери відеоспостреження. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, грабіжник, дитина, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська
Сьогодні, 16:05
Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей
Сьогодні, 15:48
У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон
Сьогодні, 15:30
У Луцьку розшукали 10-річну дівчинку, яка загубилася дорогою до школи
Сьогодні, 15:10
На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Макаров
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
У Луцьку зловмисник пограбував перехожого: штовхнув та відібрав телефон У Луцьку зловмисник пограбував перехожого: штовхнув та відібрав телефон
08 лютий, 16:40
У Луцьку розшукали 10-річну дівчинку, яка загубилася дорогою до школи У Луцьку розшукали 10-річну дівчинку, яка загубилася дорогою до школи
Сьогодні, 15:10
У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон
23 вересень, 15:55
У Луцьку 6-річна дівчинка каталася на велосипеді і загубилася У Луцьку 6-річна дівчинка каталася на велосипеді і загубилася
01 вересень, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьом чоловікам, які намагалися незаконно виїхати через волинський кордон, оголосили про підозру
Сьогодні, 16:15
 0
В Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська
Сьогодні, 16:05
 0
Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей
Сьогодні, 15:48
 0
У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку розшукали 10-річну дівчинку, яка загубилася дорогою до школи
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8