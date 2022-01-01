На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



31-річний житель села Старий Чорторийськ на скутері «фенікс», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем МАН під керуванням 38-річного ковельчанина.



Від отриманих травм керманич двоколісного помер в кареті швидкої.



На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.



У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі деталі аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна аварія трапилась учора, 27 вересня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.31-річний житель села Старий Чорторийськ на скутері «фенікс», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем МАН під керуванням 38-річного ковельчанина.Від отриманих травм керманич двоколісного помер в кареті швидкої.На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі деталі аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію