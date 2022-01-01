На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист

На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист
Смертельна аварія трапилась учора, 27 вересня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

31-річний житель села Старий Чорторийськ на скутері «фенікс», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем МАН під керуванням 38-річного ковельчанина.

Від отриманих травм керманич двоколісного помер в кареті швидкої.
На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист

На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист

У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі деталі аварії.

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Теги: Волинь, ДТП, смерть, мопедист
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