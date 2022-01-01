Тероборона Волині потребує медиків





Про це



Шукають медиків за спеціальністю «Фельдшер»віком від 20 до 55 років. Вимога : середня спеціальна освіта. Гарантують грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.



Телефони для довідок: +380 67 45 860 44, +380 99 24 076 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медичну службу 100 окремої бригади тероборони ЗСУ запрошуються на вакантні посади медики.Про це повідомили на сторінці бригади.Шукають медиків за спеціальністю «Фельдшер»віком від 20 до 55 років. Вимога : середня спеціальна освіта. Гарантують грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.Телефони для довідок: +380 67 45 860 44, +380 99 24 076 18.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію