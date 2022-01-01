Тероборона Волині потребує медиків
Сьогодні, 12:24
У медичну службу 100 окремої бригади тероборони ЗСУ запрошуються на вакантні посади медики.
Про це повідомили на сторінці бригади.
Шукають медиків за спеціальністю «Фельдшер»віком від 20 до 55 років. Вимога : середня спеціальна освіта. Гарантують грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.
Телефони для довідок: +380 67 45 860 44, +380 99 24 076 18.
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Про це повідомили на сторінці бригади.
Шукають медиків за спеціальністю «Фельдшер»віком від 20 до 55 років. Вимога : середня спеціальна освіта. Гарантують грошове забезпечення від 45 тисяч гривень.
Телефони для довідок: +380 67 45 860 44, +380 99 24 076 18.
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