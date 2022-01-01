На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей
Сьогодні, 13:04
З 10 до 16 жовтня на Волині зареєстрували 828 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 124, медичних працівників — 25).
Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
За тиждень одужало – 2293 особи. Зареєстрували 2 летальних випадки (Ковельський район – 1, Володимирський район – 1).
Померли особи віком 68 та 90 років, мали супутні хронічні захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
За тиждень одужало – 2293 особи. Зареєстрували 2 летальних випадки (Ковельський район – 1, Володимирський район – 1).
Померли особи віком 68 та 90 років, мали супутні хронічні захворювання.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські бійці на передовій забезпечені зимовою формою на 100%
Сьогодні, 13:37
Чим в Україні збивають дрони-камікадзе
Сьогодні, 13:20
На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей
Сьогодні, 13:04
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Сьогодні, 12:50
На Заході очікують морозів
Сьогодні, 12:37
Медіа