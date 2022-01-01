На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей





Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».



За тиждень одужало – 2293 особи. Зареєстрували 2 летальних випадки (Ковельський район – 1, Володимирський район – 1).



Померли особи віком 68 та 90 років, мали супутні хронічні захворювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 10 до 16 жовтня на Волині зареєстрували 828 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 124, медичних працівників — 25).Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».За тиждень одужало – 2293 особи. Зареєстрували 2 летальних випадки (Ковельський район – 1, Володимирський район – 1).Померли особи віком 68 та 90 років, мали супутні хронічні захворювання.

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