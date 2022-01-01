На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей

На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей
З 10 до 16 жовтня на Волині зареєстрували 828 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 124, медичних працівників — 25).

Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

За тиждень одужало – 2293 особи. Зареєстрували 2 летальних випадки (Ковельський район – 1, Володимирський район – 1).

Померли особи віком 68 та 90 років, мали супутні хронічні захворювання.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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