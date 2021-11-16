НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень
Сьогодні, 13:50
Національний банк поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (попереднього покоління). Замість них будуть гроші з новим дизайном.
Про це повідомили у пресслужбі банку.
З 1 січня 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:
- обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
- банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.
З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:
- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
З банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.
"Водночас поступово в обігу з’являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", – йдеться у повідомленні НБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі банку.
З 1 січня 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:
- обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
- банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.
З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:
- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
З банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.
"Водночас поступово в обігу з’являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", – йдеться у повідомленні НБУ.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО
Сьогодні, 14:18
На Хмельниччині чути вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 14:04
НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень
Сьогодні, 13:50
Українські бійці на передовій забезпечені зимовою формою на 100%
Сьогодні, 13:37
Чим в Україні збивають дрони-камікадзе
Сьогодні, 13:20
Медіа