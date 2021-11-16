НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень

НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень
Національний банк поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (попереднього покоління). Замість них будуть гроші з новим дизайном.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

З 1 січня 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:

- обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
- банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

З банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.

"Водночас поступово в обігу з’являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", – йдеться у повідомленні НБУ.

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Теги: банкноти, НБУ
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