НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень





Про це повідомили у



З 1 січня 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:



- обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

- банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.



З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:



- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.



З банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.



"Водночас поступово в обігу з’являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", – йдеться у повідомленні НБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (попереднього покоління). Замість них будуть гроші з новим дизайном.Про це повідомили у пресслужбі банку.З 1 січня 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:- обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;- банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.З банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації."Водночас поступово в обігу з’являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", – йдеться у повідомленні НБУ.

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