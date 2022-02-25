У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО

У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО
Сьогодні, 17 жовтня, у Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком, який загинув у війні з Росією.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара.

Старший солдат Кужелюк Валерій Вікторович загинув 10.09.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО

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Теги: Валерій Кужелюк, похорон, Луцьк
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