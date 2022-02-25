У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО
Сьогодні, 14:18
Сьогодні, 17 жовтня, у Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком, який загинув у війні з Росією.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара.
Старший солдат Кужелюк Валерій Вікторович загинув 10.09.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара.
Старший солдат Кужелюк Валерій Вікторович загинув 10.09.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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