У Луцьку попрощалися з Героєм Валерієм Кужелюком. ФОТО

Валерієм Кужелюком, який загинув у війні з Росією.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара.







Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 жовтня, у Луцьку попрощалися з Героєм, який загинув у війні з Росією.Про це повідомив мер ЛуцькаЛучанин Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара. Старший солдат Кужелюк Валерій Вікторович загинув 10.09.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію