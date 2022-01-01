Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині
Сьогодні, 15:23
Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по Вінницькій області.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 17 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи. Інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 17 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи. Інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Хмельниччині чути вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 14:04
Коментарі 0
Останні новини
У «Ягодині» двоє чоловіків намагалися підкупити прикордонника, аби потрапити за кордон
Сьогодні, 15:44
Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині
Сьогодні, 15:23
Медіа