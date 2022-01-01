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Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині

Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині
Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи. Інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.





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Теги: Росія, Україна, війна
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