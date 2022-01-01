Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині





Про це Сергій Борзов.



"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 17 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по Вінницькій області.Про це повідомив голова Вінницької ОВА"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 17 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи. Інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій

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