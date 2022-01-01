Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі для захисту органів дихання і зору від диму, який охопив всю будівлю.



При проведені розвідки рятувальниками виявили тіло громадянина Олександра М. 1976 року народження.



Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 жовтня, обідньої пори в селі Незвір Рожищенської громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі для захисту органів дихання і зору від диму, який охопив всю будівлю.При проведені розвідки рятувальниками виявили тіло громадянина Олександра М. 1976 року народження.Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння загиблого.

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