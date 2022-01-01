Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Сьогодні, 17 жовтня, обідньої пори в селі Незвір Рожищенської громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі для захисту органів дихання і зору від диму, який охопив всю будівлю.
При проведені розвідки рятувальниками виявили тіло громадянина Олександра М. 1976 року народження.
Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі для захисту органів дихання і зору від диму, який охопив всю будівлю.
При проведені розвідки рятувальниками виявили тіло громадянина Олександра М. 1976 року народження.
Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння загиблого.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Своєчасний розрахунок за розподіл газу – особиста відповідальність кожного споживача, – «Волиньгаз»
Сьогодні, 16:36
Помер волинський забудовник Леонтій Іванішин
Сьогодні, 16:28
Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
Сьогодні, 16:13
У «Ягодині» двоє чоловіків намагалися підкупити прикордонника, аби потрапити за кордон
Сьогодні, 15:44
Медіа