Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО

Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
Сьогодні, 17 жовтня, обідньої пори в селі Незвір Рожищенської громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Вогнеборці працювали в апаратах на стиснутому повітрі для захисту органів дихання і зору від диму, який охопив всю будівлю.

При проведені розвідки рятувальниками виявили тіло громадянина Олександра М. 1976 року народження.

Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння загиблого.
Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО

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Теги: волинянин, загинув, пожежа, Незвір
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