У Києві оштрафували доцента вишу через викладання недержавною мовою

Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за застосування недержавної мови під час освітнього процесу доцентом одного зі столичних закладів вищої освіти.



Про це



Викладач застосовував недержавну мову під час освітнього процесу для студентів ІІІ курсу, чим порушив частину першу статті 21 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.



Таким чином викладача столичного ЗВО визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення.



Тепер доцент столичного вишу має сплатити 3 400 гривень штрафу не пізніше, ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови.



“Сьогодні, на восьмому місяці повномасштабної війни, коли заклади освіти чи не щодня зазнають руйнувань від ракетних обстрілів, велика кількість педагогів - під обстрілами, в окопах чи окупації - продовжують забезпечувати освітній процес та утверджувати українську ідентичність. Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист - еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною”, - підкреслив Уповноважений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений із захисту державної мовивиніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за застосування недержавної мови під час освітнього процесу доцентом одного зі столичних закладів вищої освіти.Про це йдеться у його повідомленні у Фейсбук.Викладач застосовував недержавну мову під час освітнього процесу для студентів ІІІ курсу, чим порушив частину першу статті 21 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.Таким чином викладача столичного ЗВО визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення.Тепер доцент столичного вишу має сплатити 3 400 гривень штрафу не пізніше, ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови.“Сьогодні, на восьмому місяці повномасштабної війни, коли заклади освіти чи не щодня зазнають руйнувань від ракетних обстрілів, велика кількість педагогів - під обстрілами, в окопах чи окупації - продовжують забезпечувати освітній процес та утверджувати українську ідентичність. Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист - еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною”, - підкреслив Уповноважений.

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