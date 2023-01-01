В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин

В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин
Уряд ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак та котів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової інформації.

"Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі", - йдеться у дописі на фейсбуці.

Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

"Цифровізуємо, щоб захистити пухнастих друзів", - наголошують у Мінцифри.

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Теги: реєстр тварин, Україна
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