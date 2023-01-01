В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин





"Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі", - йдеться у



Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.



"Цифровізуємо, щоб захистити пухнастих друзів", - наголошують у Мінцифри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак та котів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової інформації."Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі", - йдеться у дописі на фейсбуці. Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів."Цифровізуємо, щоб захистити пухнастих друзів", - наголошують у Мінцифри.

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