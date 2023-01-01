Стрілянина і коктейлі молотова: чоловік на авто протаранив аеропорт у Гамбурзі

У Німеччині чоловік на Audi без номерів протаранив термінал в аеропорту Гамбурга.Автівка знесла шлагбаум і зупинилася біля пасажирського літака Turkish Airlines, повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.За даними поліції, окрім чоловіка, в автівці перебуває чотирирічна дитина. Також повідомляють, що зловмисник стріляв і кинув кілька коктейлів Молотова.До ранку поліцейські вели з чоловіком переговори. За інформацією Bild, дитина в автівці — його донька, і він хоче полетіти з нею до Туреччини.