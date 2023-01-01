Стрілянина і коктейлі молотова: чоловік на авто протаранив аеропорт у Гамбурзі
Сьогодні, 10:03
У Німеччині чоловік на Audi без номерів протаранив термінал в аеропорту Гамбурга.
Автівка знесла шлагбаум і зупинилася біля пасажирського літака Turkish Airlines, повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.
За даними поліції, окрім чоловіка, в автівці перебуває чотирирічна дитина. Також повідомляють, що зловмисник стріляв і кинув кілька коктейлів Молотова.
До ранку поліцейські вели з чоловіком переговори. За інформацією Bild, дитина в автівці — його донька, і він хоче полетіти з нею до Туреччини.
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Автівка знесла шлагбаум і зупинилася біля пасажирського літака Turkish Airlines, повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.
За даними поліції, окрім чоловіка, в автівці перебуває чотирирічна дитина. Також повідомляють, що зловмисник стріляв і кинув кілька коктейлів Молотова.
До ранку поліцейські вели з чоловіком переговори. За інформацією Bild, дитина в автівці — його донька, і він хоче полетіти з нею до Туреччини.
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