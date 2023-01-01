На Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Дарчик
Сьогодні, 11:18
У Ковельському районі на Волині полеглого воїна Миколу Дарчика зустрічали навколішки, з встеленою квітами дорогою та з автосупроводом.
Про це повідомляє ВСН.
«Зустріли Героя і провели до рідної домівки. Щиро дякуємо всім, хто долучився. Такої гідної колони супроводу в нас ще не було. Дякуємо, Замшани, Ратне та інші села, які долучилися», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, молодший сержант, сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України, житель села Велимче Микола Дарчик, 1972 р.н.,
Загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.
У Героя залишилася дружина і син.
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Про це повідомляє ВСН.
«Зустріли Героя і провели до рідної домівки. Щиро дякуємо всім, хто долучився. Такої гідної колони супроводу в нас ще не було. Дякуємо, Замшани, Ратне та інші села, які долучилися», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, молодший сержант, сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України, житель села Велимче Микола Дарчик, 1972 р.н.,
Загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.
У Героя залишилася дружина і син.
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