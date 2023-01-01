На Волині зловили порушника-водія, якого суд уже позбавив прав





Про це інформує



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області зупинили порушника правил дорожнього руху.



Як з’ясувалося, 28-річний водій із села Старостав Луцького району уже не вперше створював аварійну ситуацію на дорозі.



Цьогоріч у лютому суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на три роки, однак горе-шофер наважився проігнорувати цей вердикт.



І дарма, бо в чергових протизаконних діях правоохоронці вбачають вбачають уже ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст 382 КК України (Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню – карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).



Нагадаємо, у Луцьку водій скоїв автопригоду та зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець села Старостав Луцького району був позбавлений водійських прав, однак знову попався на порушенні правил дорожнього руху.Про це інформує Волинь-нова Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області зупинили порушника правил дорожнього руху.Як з’ясувалося, 28-річний водій із села Старостав Луцького району уже не вперше створював аварійну ситуацію на дорозі.Цьогоріч у лютому суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на три роки, однак горе-шофер наважився проігнорувати цей вердикт.І дарма, бо в чергових протизаконних діях правоохоронці вбачають вбачають уже ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст 382 КК України (Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню – карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).Нагадаємо, у Луцьку водійта зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.

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