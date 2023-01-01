Звалене негодою дерево блокувало рух на луцькій вулиці

Звалене негодою дерево блокувало рух на луцькій вулиці
Луцькі рятувальники усунули дерево, яке впало на проїжджу частину та заблокувало рух.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Працівники ДСНС усунули повалене вітром дерево, що перекрило проїжджу частину й ускладнювало рух транспорту. Працівники аварійно-рятувальної частини міста Луцьк, використовуючи бензопилу, розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.

Також протягом минулої доби рятувальники області ліквідували дві пожежі. Одна з них сталася в господарській будівлі у селі Острівок Камінь-Каширського району. Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширськ та працівники місцевої пожежної охорони села Черче о 20:22 ліквідували пожежу.
Звалене негодою дерево блокувало рух на луцькій вулиці

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Теги: рятувальники, Волинь
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