Звалене негодою дерево блокувало рух на луцькій вулиці





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Працівники ДСНС усунули повалене вітром дерево, що перекрило проїжджу частину й ускладнювало рух транспорту. Працівники аварійно-рятувальної частини міста Луцьк, використовуючи бензопилу, розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.



Також протягом минулої доби рятувальники області ліквідували дві пожежі. Одна з них сталася в господарській будівлі у селі Острівок Камінь-Каширського району. Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширськ та працівники місцевої пожежної охорони села Черче о 20:22 ліквідували пожежу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники усунули дерево, яке впало на проїжджу частину та заблокувало рух.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Працівники ДСНС усунули повалене вітром дерево, що перекрило проїжджу частину й ускладнювало рух транспорту. Працівники аварійно-рятувальної частини міста Луцьк, використовуючи бензопилу, розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.Також протягом минулої доби рятувальники області ліквідували дві пожежі. Одна з них сталася в господарській будівлі у селі Острівок Камінь-Каширського району. Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширськ та працівники місцевої пожежної охорони села Черче о 20:22 ліквідували пожежу.

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