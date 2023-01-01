На Волині Opel протаранив паркан і врізався у стовп





Про це повідомляє



За словами очевидців, автопригода трапилася ввечері 4 листопада у Камені-Каширському.



Водій «опеля» зніс паркан та в‘їхав у електроопору.



З місця події водій втік.



Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.



На місці працювали правоохоронці.







Нагадаємо, суд оштрафував на 17 тисяч гривень волинянина, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині зніс паркан та в‘їхав у електроопору.Про це повідомляє Конкурент За словами очевидців, автопригода трапилася ввечері 4 листопада у Камені-Каширському.Водій «опеля» зніс паркан та в‘їхав у електроопору.З місця події водій втік.Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.На місці працювали правоохоронці.Нагадаємо, судгривень волинянина, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію