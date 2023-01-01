На Волині Opel протаранив паркан і врізався у стовп

На Волині Opel протаранив паркан і врізався у стовп
Водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині зніс паркан та в‘їхав у електроопору.

Про це повідомляє Конкурент.

За словами очевидців, автопригода трапилася ввечері 4 листопада у Камені-Каширському.

Водій «опеля» зніс паркан та в‘їхав у електроопору.

З місця події водій втік.

Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.

На місці працювали правоохоронці.



Нагадаємо, суд оштрафував на 17 тисяч гривень волинянина, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння.

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Теги: ДТП, Волинь
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