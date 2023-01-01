На Волині Opel протаранив паркан і врізався у стовп
Сьогодні, 13:01
Водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині зніс паркан та в‘їхав у електроопору.
Про це повідомляє Конкурент.
За словами очевидців, автопригода трапилася ввечері 4 листопада у Камені-Каширському.
Водій «опеля» зніс паркан та в‘їхав у електроопору.
З місця події водій втік.
Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.
На місці працювали правоохоронці.
Нагадаємо, суд оштрафував на 17 тисяч гривень волинянина, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння.
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Про це повідомляє Конкурент.
За словами очевидців, автопригода трапилася ввечері 4 листопада у Камені-Каширському.
Водій «опеля» зніс паркан та в‘їхав у електроопору.
З місця події водій втік.
Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.
На місці працювали правоохоронці.
Нагадаємо, суд оштрафував на 17 тисяч гривень волинянина, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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