Зруйновані будинки і смерть: наслідки обстрілу на Донеччині





Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.



Минулої доби під вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог бив по цивільних із авіації та артилерії. російські окупанти вбили людину.



Армія рф обстріляла міста Авдіївка, Залізне, Часів Яр, села Віролюбівка, Калинове, Клебан Бик, Ласточкине, Орлівка.



Пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 10 житлових будинків, критичну інфраструктуру, ЛЕП.



Нагадаємо, Росія 4 листопада атакували Полтавську область, через уламки ракет поранені декілька людей, одна жінка загинула.

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