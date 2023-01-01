Спомин про Героя. Віктор Савчук із Волині поліг на Донеччині

Спомин про Героя. Віктор Савчук із Волині поліг на Донеччині
Солдат із Волині Віктор Савчук (позивний «Вітьок») загинув 2 липня 2022 року у селі Білогорівка на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.

Про це у фейсбуці повідомляє Янголи на щиті Ратне.

Народився Віктор 25 січня 1984-го у містечку Ратне, там же здобув повну середню освіту і вступив до вишу. Але через складні обставини надав пріоритет роботі і забрав документи із вишу. Працював продавцем і водієм, душа лежала до транспортних засобів.

Ще у 2020 році пішов добровольцем і був зачислений в ряди воїнів війської частини А1008, отримав кваліфікацію старшого водія, оператора зв'язку протитанкових керованих ракет батареї протитанкового артилерійського дивізіону.
Спомин про Героя. Віктор Савчук із Волині поліг на Донеччині

Доля не пестила Віктора, ще дитиною втратив маму, згодом не стало й батька.

«Віктор був добрим, спокійним, відважним, не боявся труднощів, які траплялися в житті. Завжди відкликався на прохання побратимів, підтримував у складних ситуаціях. Не дивлячись на те, що був сиротою, одним із перших пішов добровольцем», - розповіла рідна тітка героя.

Похований воїн в Камені-Каширському.

У Віктора залишилася тітка Галина, дядько Степан та двоюрідні брати.

Савчук Віктор нагороджений орденом "За"Мужність" ІІІ ступеня(посмертно).

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Теги: загиблі, війна
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