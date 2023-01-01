Спомин про Героя. Віктор Савчук із Волині поліг на Донеччині

Солдат із Волині(позивний «Вітьок») загинув 2 липня 2022 року у селі Білогорівка на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.Про це у фейсбуці повідомляє Янголи на щиті Ратне.Народився Віктор 25 січня 1984-го у містечку Ратне, там же здобув повну середню освіту і вступив до вишу. Але через складні обставини надав пріоритет роботі і забрав документи із вишу. Працював продавцем і водієм, душа лежала до транспортних засобів.Ще у 2020 році пішов добровольцем і був зачислений в ряди воїнів війської частини А1008, отримав кваліфікацію старшого водія, оператора зв'язку протитанкових керованих ракет батареї протитанкового артилерійського дивізіону.Доля не пестила Віктора, ще дитиною втратив маму, згодом не стало й батька.«Віктор був добрим, спокійним, відважним, не боявся труднощів, які траплялися в житті. Завжди відкликався на прохання побратимів, підтримував у складних ситуаціях. Не дивлячись на те, що був сиротою, одним із перших пішов добровольцем», - розповіла рідна тітка героя.Похований воїн в Камені-Каширському.У Віктора залишилася тітка, дядькота двоюрідні брати.Савчук Віктор"За"Мужність" ІІІ ступеня(посмертно).