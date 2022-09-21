Волинянам виплатили субсидій вже на понад 400 мільйонів
Сьогодні, 18:01
Протягом цього року волиняни отримали виплат житлових субсидій обсягом понад 428,8 мільйона гривень.
Таку відповідь на інформаційний запит надала заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Лариса Лучковська, пише Суспільне.
Із 1 січня до 31 жовтня 2023 року найбільше пільгу нарахували в лютому та березні — понад 100 млн грн. Градація виплат за 10 місяців:
- січень — 97 млн 15 тис грн;
- лютий — 107 млн 864 тис грн;
- березень — 105 млн 598 тис грн;
- квітень — 61 млн 142 тис грн;
- травень — 12 млн 606 тис грн;
- червень — 6 млн 723 тис грн;
- липень — 9 млн 68 тис грн;
- серпень — 16 млн 217 тис грн;
- вересень — 12 млн 599 тис грн.
Впродовж жовтня цього року житлові субсидії за вересень отримали 31 939 людей. Перерахунок розмірів житлових субсидій без звернення, автоматично, здійснили для 57 тисяч осіб (з 1 травня) й для 63 тисяч осіб (з 1 серпня). Наразі триває підготовка матеріалів щодо призначення житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024.
Станом на 1 жовтня цього року середній розмір житлової субсидії (виплата за вересень) становить 394 гривні 50 копійок.
Як зазначили в інфозапиті, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
- на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;
- на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.
Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня до квітня. Субсидіантам, які отримували субсидію в літній період, звертатися щодо пільги на опалювальний період не потрібно: це відбуватиметься автоматично.
Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 враховується середньомісячний сукупний дохід людей, котрі входять до складу домогосподарства. На кожен вид послуг встановлюються соціальні нормативи, в межах яких призначається житлова субсидія.
Нагадаємо, на Волині пояснили, кому відмовляють у наданні субсидії.
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Таку відповідь на інформаційний запит надала заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Лариса Лучковська, пише Суспільне.
Із 1 січня до 31 жовтня 2023 року найбільше пільгу нарахували в лютому та березні — понад 100 млн грн. Градація виплат за 10 місяців:
- січень — 97 млн 15 тис грн;
- лютий — 107 млн 864 тис грн;
- березень — 105 млн 598 тис грн;
- квітень — 61 млн 142 тис грн;
- травень — 12 млн 606 тис грн;
- червень — 6 млн 723 тис грн;
- липень — 9 млн 68 тис грн;
- серпень — 16 млн 217 тис грн;
- вересень — 12 млн 599 тис грн.
Впродовж жовтня цього року житлові субсидії за вересень отримали 31 939 людей. Перерахунок розмірів житлових субсидій без звернення, автоматично, здійснили для 57 тисяч осіб (з 1 травня) й для 63 тисяч осіб (з 1 серпня). Наразі триває підготовка матеріалів щодо призначення житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024.
Станом на 1 жовтня цього року середній розмір житлової субсидії (виплата за вересень) становить 394 гривні 50 копійок.
Як зазначили в інфозапиті, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
- на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;
- на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.
Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня до квітня. Субсидіантам, які отримували субсидію в літній період, звертатися щодо пільги на опалювальний період не потрібно: це відбуватиметься автоматично.
Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 враховується середньомісячний сукупний дохід людей, котрі входять до складу домогосподарства. На кожен вид послуг встановлюються соціальні нормативи, в межах яких призначається житлова субсидія.
Нагадаємо, на Волині пояснили, кому відмовляють у наданні субсидії.
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