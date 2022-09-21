Волинянам виплатили субсидій вже на понад 400 мільйонів

Волинянам виплатили субсидій вже на понад 400 мільйонів
Протягом цього року волиняни отримали виплат житлових субсидій обсягом понад 428,8 мільйона гривень.

Таку відповідь на інформаційний запит надала заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Лариса Лучковська, пише Суспільне.

Із 1 січня до 31 жовтня 2023 року найбільше пільгу нарахували в лютому та березні — понад 100 млн грн. Градація виплат за 10 місяців:

- січень — 97 млн 15 тис грн;
- лютий — 107 млн 864 тис грн;
- березень — 105 млн 598 тис грн;
- квітень — 61 млн 142 тис грн;
- травень — 12 млн 606 тис грн;
- червень — 6 млн 723 тис грн;
- липень — 9 млн 68 тис грн;
- серпень — 16 млн 217 тис грн;
- вересень — 12 млн 599 тис грн.

Впродовж жовтня цього року житлові субсидії за вересень отримали 31 939 людей. Перерахунок розмірів житлових субсидій без звернення, автоматично, здійснили для 57 тисяч осіб (з 1 травня) й для 63 тисяч осіб (з 1 серпня). Наразі триває підготовка матеріалів щодо призначення житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024.

Станом на 1 жовтня цього року середній розмір житлової субсидії (виплата за вересень) становить 394 гривні 50 копійок.

Як зазначили в інфозапиті, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

- на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;
- на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня до квітня. Субсидіантам, які отримували субсидію в літній період, звертатися щодо пільги на опалювальний період не потрібно: це відбуватиметься автоматично.

Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 враховується середньомісячний сукупний дохід людей, котрі входять до складу домогосподарства. На кожен вид послуг встановлюються соціальні нормативи, в межах яких призначається житлова субсидія.

Нагадаємо, на Волині пояснили, кому відмовляють у наданні субсидії.

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Теги: субсидія, Волинь
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