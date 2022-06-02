Відволікала увагу і кидала на гроші: у Луцьку жінка ошукала на пристойну суму продавчинь у кав'ярнях

У Луцьку судили уродженку Полтави, яка протягом місяця у кількох закладах міста ошукала продавчинь, обманувши кожну на понад 500 гривень.За це Луцький міськрайонний суд оштрафував шахрайку на 51 тисячу гривень, інформує ІА "Волинські новини".Як зазначається у матеріалах справи, 5 серпня близько 16 годиниу приміщенні закладу «Кав’ярня», що на вулиці Кравчука, 44, вирішила шахрайським шляхом заволодіти чужим майном.Зловмисниця біля каси закладу, відволікаючи увагу продавця-касира, замовила напій «Мілк Шейк» вартістю 55 гривень, при цьому демонструючи купюру номіналом 500 гривень. Поки касирка відраховувала решту, жінка заховала купюру, а продавчині повідомила, що нібито віддала гроші їй. Та, нічого не підозрюючи, повірила та передала спритниці у вигляді решти 450 гривень.Шахрайка, взявши зі столу каси напій «Мілк Шейк», при цьому не оплативши за нього, покинула приміщення закладу.Вже 22 серпня у закладі «Sova Coffee» жінка вирішила повторити свою злочинну схему.Відволікаючи увагу продавця-касира, вона замовила напій «Айс-лате» вартістю 55 гривень, показуючи при цьому купюру в 500 гривень. І знову поки касирка відраховувала решту, вона заховала гроші у гаманець, а останній повідомила, що купюру віддала їй. Не підозрюючи злого умислу, продавчиня віддала жінці 445 гривень решти. Шахрайка, прихопивши напій та гроші, пішла з закладу.Цього ж дня та наступного за аналогічною схемою Рубіна Є. ошукала продавчинь ще у чотирьох закладах. Замовляючи недорогу випічку або напій, у кожному закладі вона у шахрайських спосіб отримувала понад 400 гривень нібито решти.Допитана у суді зловмисниця повністю визнала свою вину, щиро розкаялась та просила суворо її не карати.Врахувавши, що обвинувачена має на утриманні двох неповнолітніх дітей та відшкодувала збитки постраждалим, суд оштрафував її на 51 тисячу гривень.