Курс валют у Луцьку 6 листопада
Сьогодні, 09:16
6 листопада готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за 40.48.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9.10.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за 40.48.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9.10.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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