Поблизу Луцька зіткнулися два легковики: постраждали двоє 17-річних пасажирок

Поблизу Луцька зіткнулися два легковики: постраждали двоє 17-річних пасажирок
Автопригода трапилася учора, 5 листопада, на вулиці Володимирська у селі Забороль.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

39-річний житель Ковеля, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, зіткнувся із попутним легковиком Skoda Fabia під керуванням 20-річного лучанина.

Внаслідок зіткнення постраждало двоє 17-річних пасажирок Skoda Fabia, їх госпіталізували.
Поблизу Луцька зіткнулися два легковики: постраждали двоє 17-річних пасажирок

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поблизу Луцька зіткнулися два легковики: постраждали двоє 17-річних пасажирок

Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобілі, постраждалі
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