Поблизу Луцька зіткнулися два легковики: постраждали двоє 17-річних пасажирок





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



39-річний житель Ковеля, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, зіткнувся із попутним легковиком Skoda Fabia під керуванням 20-річного лучанина.



Внаслідок зіткнення постраждало двоє 17-річних пасажирок Skoda Fabia, їх госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 5 листопада, на вулиці Володимирська у селі Забороль.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.39-річний житель Ковеля, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, зіткнувся із попутним легковиком Skoda Fabia під керуванням 20-річного лучанина.Внаслідок зіткнення постраждало двоє 17-річних пасажирок Skoda Fabia, їх госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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