Росія щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та 12 крилатих «Іскандер-К»





Такі дані в коментарі для матеріалу Вадим Скібіцький.



З цих ракет, за словами представника ГУР МО, генерала-майора Вадима Скібіцького, "Калібрів" - 20 одиниць, Х-101 - близько 40.



Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К", - додав Скібіцький.



Модернізація Х-22 та вдосконалення "Онікс"



Крім того, за словами розвідника, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць.



Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети.



Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.



Зазначимо, Скібіцький заявляв, що росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".



Для ударів по території України росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22 навесні 2022 року. Вперше це сталося в ніч проти понеділка, 9 травня, у Донецькій області.



Нагадаємо, що вночі 6 листопада

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В жовтні окупантам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Також в росії не припиняється модернізація ракет Х-22.Такі дані в коментарі для матеріалу РБК-Україна озвучив представник ГУР Міноборони України генерал-майорЗ цих ракет, за словами представника ГУР МО, генерала-майора, "Калібрів" - 20 одиниць, Х-101 - близько 40.Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К", - додав Скібіцький.Крім того, за словами розвідника, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць.Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети.Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.Зазначимо, Скібіцький заявляв, що росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".Для ударів по території України росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22 навесні 2022 року. Вперше це сталося в ніч проти понеділка, 9 травня, у Донецькій області.Нагадаємо, що вночі 6 листопада рф атакувала південь різними типами ракет та дронів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію