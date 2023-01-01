Росія щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та 12 крилатих «Іскандер-К»
Сьогодні, 10:20
В жовтні окупантам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Також в росії не припиняється модернізація ракет Х-22.
Такі дані в коментарі для матеріалу РБК-Україна озвучив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.
З цих ракет, за словами представника ГУР МО, генерала-майора Вадима Скібіцького, "Калібрів" - 20 одиниць, Х-101 - близько 40.
Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К", - додав Скібіцький.
Модернізація Х-22 та вдосконалення "Онікс"
Крім того, за словами розвідника, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць.
Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети.
Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.
Зазначимо, Скібіцький заявляв, що росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".
Для ударів по території України росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22 навесні 2022 року. Вперше це сталося в ніч проти понеділка, 9 травня, у Донецькій області.
Нагадаємо, що вночі 6 листопада рф атакувала південь різними типами ракет та дронів.
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Такі дані в коментарі для матеріалу РБК-Україна озвучив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.
З цих ракет, за словами представника ГУР МО, генерала-майора Вадима Скібіцького, "Калібрів" - 20 одиниць, Х-101 - близько 40.
Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К", - додав Скібіцький.
Модернізація Х-22 та вдосконалення "Онікс"
Крім того, за словами розвідника, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць.
Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети.
Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.
Зазначимо, Скібіцький заявляв, що росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".
Для ударів по території України росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22 навесні 2022 року. Вперше це сталося в ніч проти понеділка, 9 травня, у Донецькій області.
Нагадаємо, що вночі 6 листопада рф атакувала південь різними типами ракет та дронів.
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