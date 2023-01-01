На Волині – військові навчання неподалік білоруського кордону

На Волині – військові навчання неподалік білоруського кордону
На території Шацької громади, що поблизу від кордону із Білоруссю, розпочалися військові навчання.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Сьогодні, 6 листопада, в Шацькій громаді розпочалися військові навчання.

«Просимо мешканців зберігати спокій і не лякатися гучних звуків», - підкреслили у селищній раді.
На Волині – військові навчання неподалік білоруського кордону

Нагадаємо, у Білорусі проходять військові навчання, незабаром розпочнеться активна фаза. Українські військові посилили охорону на кордоні.

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Теги: військові, Волинь
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