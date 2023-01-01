На Волині – військові навчання неподалік білоруського кордону





Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.



Сьогодні, 6 листопада, в Шацькій громаді розпочалися військові навчання.



«Просимо мешканців зберігати спокій і не лякатися гучних звуків», - підкреслили у селищній раді.



Нагадаємо, у Білорусі проходять військові навчання, незабаром розпочнеться активна фаза. Українські військові посилили охорону на кордоні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Шацької громади, що поблизу від кордону із Білоруссю, розпочалися військові навчання.Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Сьогодні, 6 листопада, в Шацькій громаді розпочалися військові навчання.«Просимо мешканців зберігати спокій і не лякатися гучних звуків», - підкреслили у селищній раді.Нагадаємо, у Білорусі проходять військові навчання, незабаром розпочнеться активна фаза. Українські військовіна кордоні.

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