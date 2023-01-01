Волинські копи знищили потужні нарколабораторії

Волинські оперативники припинили діяльність двох нарколабораторій та затримали наркодилерів. Правоохоронці вилучили речовини та обладнання на 2,5 мільйона гривень.Облаштували нарколабораторії спільники на Житомирщині. Там виготовляли та збували амфетамін по всій Україні. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі, адже «набізнесували» вони на 5 статей Кримінального Кодексу, повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.Задокументували та припинили діяльність нарколабораторій з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно з працівниками відділу кримінальної поліції та слідчими Ковельського РУП за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури.Під час реалізації оперативної інформації волинські оперативники вийшли на групу осіб, яка облаштувала нарколабораторії та збувала амфетамін по всій Україні.Встановили, що організував незаконний промисел 31-річний мешканець Житомирщини.Як розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю в області, фігурант добре орієнтувався в сфері органічної хімії та досконало знав процеси синтезу хімічних компонентів та сполук. Нарколабораторії зловмисник розмістив за місцем проживання в одному із сіл області: там і займався виготовленням психотропів, а для реалізації речовин залучив 38-річного киянина.Збували психотропи гуртовими партіями по всій території країни під вигаданими анкетними даними.Учора, 8 листопада, поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків, у тому числі, за місцями проживання наркодилерів. Вилучено речовину, схожу на амфетамін, кущі конопель і сухі коноплі, лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, лабораторне обладнання для вирощування елітних рослин конопель, ємності з кислотами та прекурсорами, грошові кошти, зброю та боєприпаси, а саме, пістолети, гранати та набої.Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Правоохоронці встановили, що загальна вартість вилучених засобів за цінами «чорного» ринку складає понад 2 500 000 гривень. Щомісячний прибуток від такої діяльності становив близько 200 000 гривень.Двох спільників слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України.Окрім того, внесено відомості до ЄРДР ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням), ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.За це зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.