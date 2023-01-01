51-річного волинянина судитимуть за вбивство односельця

51-річного волинянина судитимуть за вбивство односельця
Волинянина судитимуть за смерть односельця.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в кримінальному провадження про заподіяння 51-річним жителем села Лісове Камінь-Каширського району 57-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.

За даними слідства, після опівночі 26 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту у будинку потерпілого побив господаря, завдавши травм, від яких він помер.

Обвинувачений перебуває під вартою.

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Теги: Волинянин, вбивство, односелець
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