51-річного волинянина судитимуть за вбивство односельця
Сьогодні, 16:20
Волинянина судитимуть за смерть односельця.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в кримінальному провадження про заподіяння 51-річним жителем села Лісове Камінь-Каширського району 57-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
За даними слідства, після опівночі 26 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту у будинку потерпілого побив господаря, завдавши травм, від яких він помер.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в кримінальному провадження про заподіяння 51-річним жителем села Лісове Камінь-Каширського району 57-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
За даними слідства, після опівночі 26 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту у будинку потерпілого побив господаря, завдавши травм, від яких він помер.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Міськрада на Волині виділила військовим майже 20 мільйонів
Сьогодні, 16:58
51-річного волинянина судитимуть за вбивство односельця
Сьогодні, 16:20
Через неправильно змонтовану піч під Луцьком спалахнув будинок
Сьогодні, 16:06