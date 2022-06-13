Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 12:40
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” для мешканців міста Луцька на 2024 рік". - йдеться в повідомленні.
Відключати котельні та гарячу воду розпочнуть із 13 травня.
Графік припинення подачі гарячої води
Нагадаємо, що у Луцьку припинять опалювальний сезон, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” для мешканців міста Луцька на 2024 рік". - йдеться в повідомленні.
Відключати котельні та гарячу воду розпочнуть із 13 травня.
Графік припинення подачі гарячої води
Нагадаємо, що у Луцьку припинять опалювальний сезон, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.
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