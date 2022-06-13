Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК

Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” для мешканців міста Луцька на 2024 рік". - йдеться в повідомленні.

Відключати котельні та гарячу воду розпочнуть із 13 травня.

Графік припинення подачі гарячої води

Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК


Нагадаємо, що у Луцьку припинять опалювальний сезон, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вода, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів
Сьогодні, 13:23
Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
Сьогодні, 13:08
Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 12:40
Один підрозділ ССО за день знищив 25 окупантів і 6 одиниць техніки: ефектне відео
Сьогодні, 12:29
У Луцьку вимкнуть опалення після стабільного потепління
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Сьогодні, 13 червня, частина Луцька залишиться без води. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ Сьогодні, 13 червня, частина Луцька залишиться без води. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ
13 червень, 2022, 09:15
У Луцьку на проспекті Волі тимчасово не буде води У Луцьку на проспекті Волі тимчасово не буде води
15 червень, 2021, 11:56
У Луцьку два будинки – без гарячої води У Луцьку два будинки – без гарячої води
29 квітень, 2021, 13:01
Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води
14 квітень, 2021, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів
Сьогодні, 13:23
 0
Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
Сьогодні, 13:08
 0
Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 12:40
 0
Один підрозділ ССО за день знищив 25 окупантів і 6 одиниць техніки: ефектне відео
Сьогодні, 12:29
 0
У Луцьку вимкнуть опалення після стабільного потепління
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8