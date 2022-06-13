Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” для мешканців міста Луцька на 2024 рік". - йдеться в повідомленні.



Відключати котельні та гарячу воду розпочнуть із 13 травня.



Графік припинення подачі гарячої води







Нагадаємо, що у Луцьку припинять опалювальний сезон, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” для мешканців міста Луцька на 2024 рік". - йдеться в повідомленні.Відключати котельні та гарячу воду розпочнуть із 13 травня.Нагадаємо, що, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.

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