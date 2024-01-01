24-річному волинянину, який під час сварки вбив знайомого, повідомили про підозру
Сьогодні, 17:30
Волинянину повідомили про підозру у вбивстві через необережність.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 24-річному жителю села Залісся Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
За даними слідства, увечері 17 березня 2024 року нетверезий молодик під час сварки ударив 31-річного знайомого в обличчя, від чого потерпілий упав, вдарився головою об керамічну плитку груби та згодом помер.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 24-річному жителю села Залісся Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
За даними слідства, увечері 17 березня 2024 року нетверезий молодик під час сварки ударив 31-річного знайомого в обличчя, від чого потерпілий упав, вдарився головою об керамічну плитку груби та згодом помер.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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