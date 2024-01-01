Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення, - Міноборони





Про це повідомило Міністерство оборони України.



"Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", — прокоментували у відомстві.



Разом із тим в МОУ наголосили, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити народ від російських атак. Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів армії РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили протиповітряної оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.Про це повідомило Міністерство оборони України."Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", — прокоментували у відомстві.Разом із тим в МОУ наголосили, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити народ від російських атак. Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів армії РФ.

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