Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення, - Міноборони

Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення, - Міноборони
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили протиповітряної оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", — прокоментували у відомстві.

Разом із тим в МОУ наголосили, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити народ від російських атак. Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів армії РФ.

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Теги: ППО, раети, війна з росією
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