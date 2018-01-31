У роботі Monobank – збій

У роботі Monobank – збій
Сьогодні, 1 квітня, у Monobank стався збій. Користувачі повідомляють про перебої в роботі мобільного застосунку.

Про це повідомляє Суспільне.

Факт збою у роботі мобільного застосунку у телеграмі підтвердив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

Про причини збою у застосунку фінустанови він не розповів.

Нагадаємо, 19 березня Гороховський повідомляв, що банк розширив можливості банок для зборів донатів, зокрема, додавши IBAN для долучення до зборів юросіб, збільшення кількості одночасних зборів для благодійних фондів та зберігання чужих банок.



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Теги: інтернет, технології
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