У роботі Monobank – збій

перебої в роботі мобільного застосунку.



Про це повідомляє



Факт збою у роботі мобільного застосунку у телеграмі підтвердив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.



Про причини збою у застосунку фінустанови він не розповів.



Нагадаємо, 19 березня Гороховський повідомляв, що банк розширив можливості банок для зборів донатів, зокрема, додавши IBAN для долучення до зборів юросіб, збільшення кількості одночасних зборів для благодійних фондів та зберігання чужих банок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 квітня, у Monobank стався збій. Користувачі повідомляють промобільного застосунку.Про це повідомляє Суспільне Факт збою у роботі мобільного застосунку у телеграмі підтвердив співзасновник фінустановиПро причини збою у застосунку фінустанови він не розповів.Нагадаємо, 19 березня Гороховський повідомляв, що банк розширив можливості банок для зборів донатів, зокрема, додавши IBAN для долучення до зборів юросіб, збільшення кількості одночасних зборів для благодійних фондів та зберігання чужих банок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію