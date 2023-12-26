Німеччина частково легалізувала канабіс
Сьогодні, 13:50
Закон, який частково легалізує вживання канабісу, сьогодні, 1 квітня, набрав чинності у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Видання зазначає, що канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини.
Згідно з новим законом, дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість канабісу. При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. До того ж дорослі німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.
Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Однак для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.
Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.
До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.
Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Видання зазначає, що канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини.
Згідно з новим законом, дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість канабісу. При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. До того ж дорослі німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.
Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Однак для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.
Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.
До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.
Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У роботі Monobank – збій
Сьогодні, 14:18
Німеччина частково легалізувала канабіс
Сьогодні, 13:50
Російський агент готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці на Півночі України, – СБУ
Сьогодні, 13:47