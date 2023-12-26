Німеччина частково легалізувала канабіс

егалізує вживання канабісу, сьогодні, 1 квітня, набрав чинності у Німеччині.



Про це повідомляє



Видання зазначає, що канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини.



Згідно з новим законом, дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість канабісу. При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. До того ж дорослі німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.



Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Однак для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.



Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.



До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.



Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Закон, який частково л, сьогодні, 1 квітня, набрав чинності у Німеччині.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.Видання зазначає, що канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини.Згідно з новим законом, дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість канабісу. При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. До того ж дорослі німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Однак для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.

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