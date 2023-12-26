Російська пропагандистка допатякалася до криміналу

СБУ повідомила про підозруСимоньян, яка закликала вбивати українських дітей.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки, яка закликала до геноциду українців.Фігурантка очолює міжнародний рупор кремля – телеканал «RT» і входить до медійного пулуЗа даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста –На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:▪ ⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);▪ ⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);▪ ⁠ст. 436 (пропаганда війни);▪ ⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.