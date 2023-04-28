Смаколики та атракціони: що чекає на найменших відвідувачів «Волинської Голландії»

Смаколики та атракціони: що чекає на найменших відвідувачів «Волинської Голландії»
Організатори тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» повідомили, яку розважальну програму підготували для найменших відвідувачів квіткового фесту.

Про це йдеться на сторінці «Волинська Голландія».

Так, у на фестивалі дітей чекають:
- атракціони: лабіринт, батути, ланцюгова карусель, автодром, паровоз;
- морозиво;
- смачні льодяники;
- пастила;
- солодка вата;

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Також малечу будуть розважати луцька панда Зефірка, білий ведмідь Кефірчик, горила Конг.

Як відомо, фестиваль "Волинська Голландія" розпочне роботу 19 квітня і працюватиме до 5 травня з 10:00 до 19:00 щоденно.

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Теги: Волинь, розваги, Волинська Голландія, фестиваль
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