Смаколики та атракціони: що чекає на найменших відвідувачів «Волинської Голландії»
Сьогодні, 20:43
Організатори тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» повідомили, яку розважальну програму підготували для найменших відвідувачів квіткового фесту.
Про це йдеться на сторінці «Волинська Голландія».
Так, у на фестивалі дітей чекають:
- атракціони: лабіринт, батути, ланцюгова карусель, автодром, паровоз;
- морозиво;
- смачні льодяники;
- пастила;
- солодка вата;
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО
Також малечу будуть розважати луцька панда Зефірка, білий ведмідь Кефірчик, горила Конг.
Як відомо, фестиваль "Волинська Голландія" розпочне роботу 19 квітня і працюватиме до 5 травня з 10:00 до 19:00 щоденно.
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Про це йдеться на сторінці «Волинська Голландія».
Так, у на фестивалі дітей чекають:
- атракціони: лабіринт, батути, ланцюгова карусель, автодром, паровоз;
- морозиво;
- смачні льодяники;
- пастила;
- солодка вата;
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО
Також малечу будуть розважати луцька панда Зефірка, білий ведмідь Кефірчик, горила Конг.
Як відомо, фестиваль "Волинська Голландія" розпочне роботу 19 квітня і працюватиме до 5 травня з 10:00 до 19:00 щоденно.
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