Смаколики та атракціони: що чекає на найменших відвідувачів «Волинської Голландії»





Про це йдеться на сторінці «Волинська Голландія».



Так, у на фестивалі дітей чекають:

- атракціони: лабіринт, батути, ланцюгова карусель, автодром, паровоз;

- морозиво;

- смачні льодяники;

- пастила;

- солодка вата;



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Також малечу будуть розважати луцька панда Зефірка, білий ведмідь Кефірчик, горила Конг.



Як відомо, фестиваль "Волинська Голландія" розпочне роботу 19 квітня і працюватиме до 5 травня з 10:00 до 19:00 щоденно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» повідомили, яку розважальну програму підготували для найменших відвідувачів квіткового фесту.Про це йдеться на сторінці «Волинська Голландія».Так, у на фестивалі дітей чекають:- атракціони: лабіринт, батути, ланцюгова карусель, автодром, паровоз;- морозиво;- смачні льодяники;- пастила;- солодка вата;Також малечу будуть розважати луцька панда Зефірка, білий ведмідь Кефірчик, горила Конг.Як відомо, фестиваль

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