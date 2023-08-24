Війна коханню не завада: воїн із Запоріжжя взяв шлюб із красунею з Волині. ФОТО
Сьогодні, 22:15
17 квітня, в Центрі культурних послуг відбулась урочиста церемонія шлюбу військовослужбовця Максима та його обраниці Діани.
Про це повідомляють на сторінці КЗ "Центр культурних послуг" Ратнівської селищної ради.
"Вона – ніжна тендітна дівчина з глибинки українського Полісся – села Залухів. Він – завзятий, упевнений в собі парубок, родом з села Дмитрівка, що на Запоріжжі. А ще – він яскравий приклад, мужності, відваги й героїзму. Оберігає для усіх нас найдорожче – мир", - йдеться у дописі.
Це пам’ятна подія для закоханих, котрі за традицією стали на весільний рушничок щастя. Молода – у шлюбній вишиваній сукні, а молодий у своєму військовому однострої. Закохані обмінялися шлюбними обручками, традиційно випили келих шампанського вина, скріпили своє рішення підписами та отримали від рідних, друзів, побратимів-захисників святкові привітання та побажання.
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Про це повідомляють на сторінці КЗ "Центр культурних послуг" Ратнівської селищної ради.
"Вона – ніжна тендітна дівчина з глибинки українського Полісся – села Залухів. Він – завзятий, упевнений в собі парубок, родом з села Дмитрівка, що на Запоріжжі. А ще – він яскравий приклад, мужності, відваги й героїзму. Оберігає для усіх нас найдорожче – мир", - йдеться у дописі.
Це пам’ятна подія для закоханих, котрі за традицією стали на весільний рушничок щастя. Молода – у шлюбній вишиваній сукні, а молодий у своєму військовому однострої. Закохані обмінялися шлюбними обручками, традиційно випили келих шампанського вина, скріпили своє рішення підписами та отримали від рідних, друзів, побратимів-захисників святкові привітання та побажання.
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