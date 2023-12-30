Бельгія у 2024 році виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги

Міністр оборони Україниповідомив, що Бельгія цього року виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги.Про це повідомляє "Українська правда".Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами."Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил", – зауважив міністр оборони України Рустем Умєров.Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.Торік восени Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.Нагадаємо, начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман вважає, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів.