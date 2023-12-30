Бельгія у 2024 році виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги

Бельгія у 2024 році виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Бельгія цього року виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги.

Про це повідомляє "Українська правда".

Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами.

"Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил", – зауважив міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.

Торік восени Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

Нагадаємо, начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман вважає, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна, допомога, Бельгія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві та махінаціях з автомобілями
Сьогодні, 02:17
Бельгія у 2024 році виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги
Сьогодні, 01:15
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО
22 січень, 23:17
Розмальовані уламки ракет, прапори, гільзи: воботи волинян представили на виставці в Литві
22 січень, 22:51
Схожі новини
Коли перші винищувачі F-16, передані Україні, завдадуть першого удару по росіянах Коли перші винищувачі F-16, передані Україні, завдадуть першого удару по росіянах
19 січень, 01:15
«Минула добре», – Байден про зустріч із конгресменами про допомогу Україні «Минула добре», – Байден про зустріч із конгресменами про допомогу Україні
18 січень, 23:17
Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus
05 січень, 07:32
Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України
30 грудень, 2023, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві та махінаціях з автомобілями
Сьогодні, 02:17
 0
Бельгія у 2024 році виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги
Сьогодні, 01:15
 0
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Країни ЄС погодили використання заморожених активів Росії, – Боррель
22 січень, 23:17
 0
Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО
22 січень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8