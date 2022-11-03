Країни ЄС погодили використання заморожених активів Росії, – Боррель





Мовиться, що вони дійшли згоди у цьому питанні та схильні до такого розвитку подій, - пише



Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода. Вона стосується використання доходів від заморожених російських активів.



Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що уже 24 січня посли Європейського Союзу мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок.



"Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Боррель заявив, що між країнами-членами є політична згода стосовно використання доходів від заморожених російських активів", – розповів Йозвяк.



Пізніше ці кошти використовуватимуть для потреб України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 24 січня, посли Європейського союзу схвалять використання прибутку від заморожених активів країни-агресорки на користь України.Мовиться, що вони дійшли згоди у цьому питанні та схильні до такого розвитку подій, - пише 24 Канал Глава зовнішньої політики ЄСзаявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода. Вона стосується використання доходів від заморожених російських активів.Журналіст "Радіо Свобода"зазначив, що уже 24 січня посли Європейського Союзу мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок."Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Боррель заявив, що між країнами-членами є політична згода стосовно використання доходів від заморожених російських активів", – розповів Йозвяк.Пізніше ці кошти використовуватимуть для потреб України.

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