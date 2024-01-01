На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб

На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб
Станом на ранок 27 липня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 573 510 військовослужбовців.
П
ро це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1210 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

танків — 8331 (+11) од,
бойових броньованих машин — 16074 (+24) од,
артилерійських систем — 15885 (+45) од,
РСЗВ — 1125 (+0) од,
засоби ППО — 905 (+1) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12736 (+53),
крилаті ракети — 2403 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21500 (+86) од,
спеціальна техніка — 2671 (+3).

Дані уточнюються.


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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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