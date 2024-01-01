На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб



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ро це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.



За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1210 військових.



З техніки окупанти РФ втратили:



танків — 8331 (+11) од,

бойових броньованих машин — 16074 (+24) од,

артилерійських систем — 15885 (+45) од,

РСЗВ — 1125 (+0) од,

засоби ППО — 905 (+1) од,

літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12736 (+53),

крилаті ракети — 2403 (+1),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21500 (+86) од,

спеціальна техніка — 2671 (+3).



Дані уточнюються.





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