На Волині зростає рівень захворюваності на ГРВІ
Сьогодні, 15:00
За останній тиждень, з 27 січня по 2 лютого, на гострі респіраторні інфекції захворіли 5210 волинян.
Кількість недужих, у порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 14%, повідомили 4 лютого в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, наразі показник захворюваності на Волині на 7% нижче епідемічного порога. Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня по 4 лютого, на гострі респіраторні хвороби перехворіли понад 75 тисяч волинян (7,5% населення області).
Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси. Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.
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Кількість недужих, у порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 14%, повідомили 4 лютого в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, наразі показник захворюваності на Волині на 7% нижче епідемічного порога. Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня по 4 лютого, на гострі респіраторні хвороби перехворіли понад 75 тисяч волинян (7,5% населення області).
Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси. Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.
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