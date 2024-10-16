На Волині зростає рівень захворюваності на ГРВІ

На Волині зростає рівень захворюваності на ГРВІ
За останній тиждень, з 27 січня по 2 лютого, на гострі респіраторні інфекції захворіли 5210 волинян.

Кількість недужих, у порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 14%, повідомили 4 лютого в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне.

За даними епідеміологів, наразі показник захворюваності на Волині на 7% нижче епідемічного порога. Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня по 4 лютого, на гострі респіраторні хвороби перехворіли понад 75 тисяч волинян (7,5% населення області).

Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси. Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.

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Теги: Волинь, ГРВІ
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