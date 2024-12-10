Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі побачать філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру, спостерігатимуть надзвичайно веселу комедію, сповнену карколомних ситуацій. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 9 лютого.

Уявіть собі: ви – за крок до отримання півтора мільйона доларів спадку від незнайомої американської бабусі! Однак дія, яку потрібно виконати – особливий і дещо божевільний квест...

У середу, 5 лютого, о 18:00 комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).

Глядачі зможуть поспостерігати за двома артистками, які читатимуть щоденник начебто їхньої далекої родички-єврейки, розстріляної у 41-му році… І це буде не просто прочитання, а й своєрідна «гра» і – найголовніше – спроба відгадати потаємну волю американки… І ось перед глядачами відчиняються двері чужої квартири, де від усього віє спогадами і старовиною. Ще мить і ви уже співпереживаєте дівчатам та почуваєтеся, наче герой детективу… Проте історія, у яку затягує той самий щоденник, несподівано виявляється містичною...
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Вдома завжди краще! Це, власне, і є головний меседж постановки. Можливо, дорога за кордон встелена більшими купюрами, але за це люди платять тим, що насправді безцінне.

У п’ятницю, 7 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

«Вистава про українок, які поїхали на заробітки в Італію. Хтось із них залишився на чужині, хтось повернувся додому, проте і тих, і інших спіткали випробування, які змінюють людей назавжди. Непросто і рідним по інший бік розлуки — у постановці торкаються теми покинутих дітей, чоловіків, навіть цілих сімей; питання: що насправді важливіше — гроші чи близькі стосунки?» – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

Добра зимова вистава для усіх, хто потребує святкового радісного настрою!

У суботу, 8 лютого, о 12:00різдвяна казка на одну дію «Піколетто» за однойменним твором Ренато Рашела. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.

Це історія про сажотруса Піколетто, який випадково потрапив усередину одного з будинків разом із Баббо Натале (італійське ім’я Святого Миколая). Які пригоди відбувалися з героями? Про усе це – у виставі.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

У театрі нагадують: щовихідних після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також запрошення на ковзанку та суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».

Вистава про хитрощі, обман, любов і гарбузи! Та насправді постановка торкається важливих соціальних питань про гендерну рівність, сімейні стосунки та цінність простого людського щастя. І, звичайно, чимало іншого...

У суботу ввечері, 8 лютого, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 год 40 хв (антракт – 15-20 хв).

Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, танців та веселощів, що неодмінно поліпшать настрій усім присутнім.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

У неділю, 9 лютого, о 12:00весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.

Дізнайтесь більше про те, як зробити крок назустріч змінам, завжди прагнути до досягнень та спробувати знайти справжнього себе у оточуючому світі! Усе це стане можливим під час підготовки до дня народження головної героїні впродовж усієї вистави, куди люб’язно запрошуємо! Потанчимо та повеселімось на святі разом!
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

Не втрачайте магію свят, продовжіть собі зимову казку – зануртесь у святкову атмосферу, наповнюючи серця передчуттям дива!

У неділю ввечері, 9 лютого, о 17:00 на основній сцені – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

Пориньте в атмосферу українського села, його колориту та вірувань! Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка. Приходьте відпочити від буднів, поколядувати з артистами та насолодитися найвідомішою зимовою історією української землі. Востаннє цього театрального сезону!
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого

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Теги: Театральний анонс, Луцьк
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