Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 5 – 9 лютого





Цього тижня глядачі побачать філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру, спостерігатимуть надзвичайно веселу комедію, сповнену карколомних ситуацій. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 9 лютого.



Уявіть собі: ви – за крок до отримання півтора мільйона доларів спадку від незнайомої американської бабусі! Однак дія, яку потрібно виконати – особливий і дещо божевільний квест...



У середу, 5 лютого, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).



Глядачі зможуть поспостерігати за двома артистками, які читатимуть щоденник начебто їхньої далекої родички-єврейки, розстріляної у 41-му році… І це буде не просто прочитання, а й своєрідна «гра» і – найголовніше – спроба відгадати потаємну волю американки… І ось перед глядачами відчиняються двері чужої квартири, де від усього віє спогадами і старовиною. Ще мить і ви уже співпереживаєте дівчатам та почуваєтеся, наче герой детективу… Проте історія, у яку затягує той самий щоденник, несподівано виявляється містичною...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вдома завжди краще! Це, власне, і є головний меседж постановки. Можливо, дорога за кордон встелена більшими купюрами, але за це люди платять тим, що насправді безцінне.



У п’ятницю, 7 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



«Вистава про українок, які поїхали на заробітки в Італію. Хтось із них залишився на чужині, хтось повернувся додому, проте і тих, і інших спіткали випробування, які змінюють людей назавжди. Непросто і рідним по інший бік розлуки — у постановці торкаються теми покинутих дітей, чоловіків, навіть цілих сімей; питання: що насправді важливіше — гроші чи близькі стосунки?» – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Добра зимова вистава для усіх, хто потребує святкового радісного настрою!



У суботу, 8 лютого, о 12:00 – різдвяна казка на одну дію «Піколетто» за однойменним твором Ренато Рашела. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Це історія про сажотруса Піколетто, який випадково потрапив усередину одного з будинків разом із Баббо Натале (італійське ім’я Святого Миколая). Які пригоди відбувалися з героями? Про усе це – у виставі.



У театрі нагадують: щовихідних після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також запрошення на ковзанку та суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Вистава про хитрощі, обман, любов і гарбузи! Та насправді постановка торкається важливих соціальних питань про гендерну рівність, сімейні стосунки та цінність простого людського щастя. І, звичайно, чимало іншого...



У суботу ввечері, 8 лютого, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 год 40 хв (антракт – 15-20 хв).



Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, танців та веселощів, що неодмінно поліпшать настрій усім присутнім.



У неділю, 9 лютого, о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Дізнайтесь більше про те, як зробити крок назустріч змінам, завжди прагнути до досягнень та спробувати знайти справжнього себе у оточуючому світі! Усе це стане можливим під час підготовки до дня народження головної героїні впродовж усієї вистави, куди люб’язно запрошуємо! Потанчимо та повеселімось на святі разом!



Не втрачайте магію свят, продовжіть собі зимову казку – зануртесь у святкову атмосферу, наповнюючи серця передчуттям дива!



У неділю ввечері, 9 лютого, о 17:00 на основній сцені – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Пориньте в атмосферу українського села, його колориту та вірувань! Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка. Приходьте відпочити від буднів, поколядувати з артистами та насолодитися найвідомішою зимовою історією української землі. Востаннє цього театрального сезону!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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