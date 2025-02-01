До Сухопутних військ переводять 50 тисяч військових із різних родів військ задля ротації, - ЗМІ

Олександр Сирський видав наказ про переведення до Сухопутних військ бійців з усіх родів та видів військ. До їхнього складу переводять 50 тисяч солдатів.



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За даними видання, такі переведення роблять для того, аби запустити механізм ротацій, оскільки тих людей, які зараз проходять навчання, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення.



«Завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій», — розповів «Українській правді» неназваний співрозмовник.



Джерело УП також зауважило, що плани ротації військових не пов'язані із можливими мирними переговорами чи заморожуванням лінії фронту, додавши, що ротації будуть можливі навіть в умовах повномасштабної війни.



Минулого року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що, попри складну ситуацію на всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.



За його словами, це дасть змогу стабілізувати ситуацію і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських оборонців.



Ще пізніше Генеральний штаб ЗСУ переглянув чисельність підрозділів, які не беруть участі в бойових діях. Деяких військовослужбовців із цих частин відправили на фронт. Завдяки цьому, зокрема, знайшли можливості для почергового відправлення бригад на відпочинок.



Утім, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов зауважував, що про ротації говорити рано, адже росія зберігає свою наступальну здатність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У січні головнокомандувач ЗСУвидав наказ про переведення до Сухопутних військ бійців з усіх родів та видів військ. До їхнього складу переводять 50 тисяч солдатів.Про це пише «Українська правда» , покликаючись на власні джерела.За даними видання, такі переведення роблять для того, аби запустити механізм ротацій, оскільки тих людей, які зараз проходять навчання, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення.«Завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій», — розповів «Українській правді» неназваний співрозмовник.Джерело УП також зауважило, що плани ротації військових не пов'язані із можливими мирними переговорами чи заморожуванням лінії фронту, додавши, що ротації будуть можливі навіть в умовах повномасштабної війни.Минулого року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що, попри складну ситуацію на всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.За його словами, це дасть змогу стабілізувати ситуацію і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських оборонців.Ще пізніше Генеральний штаб ЗСУ переглянув чисельність підрозділів, які не беруть участі в бойових діях. Деяких військовослужбовців із цих частин відправили на фронт. Завдяки цьому, зокрема, знайшли можливості для почергового відправлення бригад на відпочинок.Утім, командувач Об’єднаних сил ЗСУзауважував, що про ротації говорити рано, адже росія зберігає свою наступальну здатність.

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