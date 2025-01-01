На Волині чоловік випив три літри пива, сів за кермо та збив людину: вирок суду виявився суворим





Деталі інциденту

Трагедія сталася ввечері 8 листопада 2024 року на трасі «Луцьк-Дубно», між селами Промінь та Полонка. Водій автомобіля GEELY



Судмедексперти виявили у загиблого численні травми, що виявилися несумісними з життям. Серед них – відкрита черепно-мозкова травма, травма хребта, тяжкі пошкодження грудної клітки, внутрішні пошкодження, перелом ноги.



Медики констатували, що основною причиною смерті стала поєднана тупа травма тіла, яка спричинила зупинку життєво важливих функцій організму.



Суд над винуватцем

Вирок водію винесли вже через три місяці після трагедії –



Як з’ясувалося в суді, винуватець ДТП вже неодноразово притягувався до відповідальності за кермування в нетверезому стані та навіть був позбавлений водійських прав. Проте це не зупинило його від чергової фатальної помилки. В день аварії чоловік випив три літри міцного пива, після чого сів за кермо та виїхав на трасу.



Обвинувачений повністю визнав свою провину, перепросив перед родиною загиблого та частково компенсував моральну шкоду - 41 тисячу гривень. Однак двоє синів загиблого наполягали на суворому покаранні та повному відшкодуванні моральної шкоди.



Рішення Феміди

Луцький міськрайонний суд визнав водія винним. Йому призначили покарання 7 років і 6 місяців позбавлення волі, а також заборонили керувати авто протягом 9 років.



Крім того, чоловік має виплатити сім’ї загиблого 1 мільйон гривень моральної компенсації.



Він залишатиметься під вартою поки вирок не вступить у законну силу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок 48-річному водію, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну аварію.Трагедія сталася ввечері 8 листопада 2024 року на трасі «Луцьк-Дубно», між селами Промінь та Полонка. Водій автомобіля GEELY на швидкості збив 58-річного пішохода , який рухався узбіччям. Від отриманих травм чоловік помер на місці.Судмедексперти виявили у загиблого численні травми, що виявилися несумісними з життям. Серед них – відкрита черепно-мозкова травма, травма хребта, тяжкі пошкодження грудної клітки, внутрішні пошкодження, перелом ноги.Медики констатували, що основною причиною смерті стала поєднана тупа травма тіла, яка спричинила зупинку життєво важливих функцій організму.Вирок водію винесли вже через три місяці після трагедії – 31 січня 2025 року Як з’ясувалося в суді, винуватець ДТП вже неодноразово притягувався до відповідальності за кермування в нетверезому стані та навіть був позбавлений водійських прав. Проте це не зупинило його від чергової фатальної помилки. В день аварії чоловік випив три літри міцного пива, після чого сів за кермо та виїхав на трасу.Обвинувачений повністю визнав свою провину, перепросив перед родиною загиблого та частково компенсував моральну шкоду - 41 тисячу гривень. Однак двоє синів загиблого наполягали на суворому покаранні та повному відшкодуванні моральної шкоди.Луцький міськрайонний суд визнав водія винним. Йому призначили покарання 7 років і 6 місяців позбавлення волі, а також заборонили керувати авто протягом 9 років.Крім того, чоловік має виплатити сім’ї загиблого 1 мільйон гривень моральної компенсації.Він залишатиметься під вартою поки вирок не вступить у законну силу.

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