У вантажному потязі на Волині знайшли контрабандні цигарки

У вантажному потязі на Волині знайшли контрабандні цигарки
У вантажному потязі в залізничному пункті пропуску "Ягодин" знайшли тисячу пачок прихованих контрабандних цигарок.

Тютюнові вироби були замотані у поліетиленові пакети і сховані у конструктивних порожнинах колісних пар трьох вагонів, пише Суспільне.

Контрабанду знайшов службовий пес.

В Держприкордонслужбі зазначили, що власника контрабандних цигарок шукають. Увесь тютюн вилучили співробітники митниці, його орієнтовна вартість — 55 тисяч гривень.
У вантажному потязі на Волині знайшли контрабандні цигарки

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Теги: Волинь, цигарки, контрабанда
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