У вантажному потязі на Волині знайшли контрабандні цигарки





Тютюнові вироби були замотані у поліетиленові пакети і сховані у конструктивних порожнинах колісних пар трьох вагонів, пише



Контрабанду знайшов службовий пес.



В Держприкордонслужбі зазначили, що власника контрабандних цигарок шукають. Увесь тютюн вилучили співробітники митниці, його орієнтовна вартість — 55 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вантажному потязі в залізничному пункті пропуску "Ягодин" знайшли тисячу пачок прихованих контрабандних цигарок.Тютюнові вироби були замотані у поліетиленові пакети і сховані у конструктивних порожнинах колісних пар трьох вагонів, пише Суспільне Контрабанду знайшов службовий пес.В Держприкордонслужбі зазначили, що власника контрабандних цигарок шукають. Увесь тютюн вилучили співробітники митниці, його орієнтовна вартість — 55 тисяч гривень.

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