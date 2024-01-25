У вантажному потязі на Волині знайшли контрабандні цигарки
Сьогодні, 11:15
У вантажному потязі в залізничному пункті пропуску "Ягодин" знайшли тисячу пачок прихованих контрабандних цигарок.
Тютюнові вироби були замотані у поліетиленові пакети і сховані у конструктивних порожнинах колісних пар трьох вагонів, пише Суспільне.
Контрабанду знайшов службовий пес.
В Держприкордонслужбі зазначили, що власника контрабандних цигарок шукають. Увесь тютюн вилучили співробітники митниці, його орієнтовна вартість — 55 тисяч гривень.
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Тютюнові вироби були замотані у поліетиленові пакети і сховані у конструктивних порожнинах колісних пар трьох вагонів, пише Суспільне.
Контрабанду знайшов службовий пес.
В Держприкордонслужбі зазначили, що власника контрабандних цигарок шукають. Увесь тютюн вилучили співробітники митниці, його орієнтовна вартість — 55 тисяч гривень.
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